Superman James Gunn conferma la scena dopo i titoli di coda | Non ripeterò l' errore di Marvel

Il regista e capo dei DC Studios è determinato a non ripetere l'errore fatto con le sue scene post-credits del Marvel Cinematic Universe. Come anticipato mesi fa, Superman avrà una scena dopo i titoli di coda, ma sarà molto diversa da ciò a cui ci ha abituato Marvel, promette James Gunn. Il regista ha spiegato di non voler ripetere lo stesso errore commesso nell'MCU. "Ho una filosofia sulle scene dopo i titoli di coda. Ha a che fare con gli errori che ho commesso con Marvel" ha spiegato Gunn in un'intervista con EW. Il regista dei film dei Guardiani della Galassia ricorda di aver visto il finale di Avengers: Endgame, col Thor di Chris Hemsworth che sale a bordo della nave Milano per .