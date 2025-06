Superman | Il trailer finale del nuovo film DC

Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer finale del nuovo Superman, un’epica avventura che promette di riscrivere le regole del supereroismo. A un mese dal debutto nelle sale (9 luglio 2025), James Gunn ha aperto le prevendite dei biglietti svelando immagini spettacolari: un pugno devastante, scontri celestiali e nuovi nemici pronti a sfidare l’eroe kryptoniano. Preparati a vivere un’emozione senza precedenti: il cielo sta per cambiare volto.

Warner Bros. Pictures ha diffuso il trailer finale di Superman, il nuovo adattamento cinematografico del personaggio nato dai fumetti DC Comics. Ad un mese circa dall’esordio in sala ( 9 luglio 2025 ), James Gunn ha dato il via alla prevendita dei ticket, e nel farlo ha svelato le spettacolari immagini del trailer finale. Tra le sequenze inedite, un pugno di Superman che fa saltare letteralmente i denti ad un nemico, uno scontro tra i cieli con un numero imprecisato di nemici, ma anche un duro faccia a faccia con Guy Gardner (la Lanterna Verde interpretata da Nathan Fillion). Superman I Poster dei Protagonisti Il 9 luglio, tutto il mondo guarderà in alto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it