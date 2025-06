Superman 2 James Gunn già al lavoro sul sequel | Ma non sarà quello che vi aspettate

Con l’attesa alle stelle, James Gunn si prepara a rivoluzionare il mondo di Superman. Mentre manca un solo mese all’uscita nelle sale americane, il regista ha già in cantiere un sequel che promette di sorprenderci, anche se forse non come ci aspettiamo. Questo nuovo capitolo sarà cruciale per definire il futuro del DCU e il ruolo di Superman nel panorama cinematografico. Resta con noi per scoprire cosa riserverà questa rivoluzione...

Quando manca un mese esatto all'uscita della pellicola nelle sale americane, il regista si è già aperto a proposito di un probabile sequel Superman sarà il primo film del DCU e avrà un ruolo fondamentale nella creazione del nuovo universo cinematografico dei DC Studios. In vista dell'uscita del film, il regista James Gunn ha confermato che sta già progettando un sequel, ma ha lasciato intendere che potrebbe non essere quello che i fan si aspettano. Gunn ha commentato il futuro del DCU dopo l'arrivo di Superman in una nuova intervista con Entertainment Weekly. Curiosamente, quando gli è stato chiesto se stesse lavorando a un sequel, il regista ha risposto: "Quello a cui sto lavorando è in qualche modo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman 2, James Gunn già al lavoro sul sequel: "Ma non sarà quello che vi aspettate"

James Gunn sembra confermare i rumor: "sto sviluppando una sorta di sequel di Superman. Ma sarà un vero e proprio sequel? Non lo chiamerei proprio così, non necessariamente" Partecipa alla discussione

