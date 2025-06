Superlega la Sir batte un altro colpo | arriva Cvanciger

Superlega in fermento: la Sir Susa Vim Perugia accelera con l’ingaggio di Gabrijel Cvanciger, giovane talento croato classe 2003. Questo energico opposto va a rinforzare il reparto che ha detto addio a Herrera, pronto a nuove sfide. Un investimento strategico per mantenere alta la competitività e sognare ancora in grande. La squadra biancenero si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo, consolidando la propria leadership nel campionato.

Prosegue il rinnovamento del roster della Sir Susa Vim Perugia. A vestire la maglia bianconera sarà Gabrijel Cvanciger, che andrà a rinforzare la batteria degli opposti orfana di Herrera, che ha scelto di andare a cercare fortuna altrove. Classe 2003, il giocatore croato è stato inserito.

