Superbike Bulega in MotoGP nel 2027? Ducati si tutela Bautista sarebbe al passo d’addio

Il mondo delle due ruote si prepara a un cambiamento epocale nel 2027, quando Ducati potrebbe regalare un colpo di scena storico nel Motomondiale. La superba presenza di Nicolò Bulega in Superbike si intreccia con le ambizioni della casa di Borgo Panigale di consolidarsi, tutelando anche i propri talenti più promettenti come Bautista. Tra novità e strategie, il 2027 promette di ridefinire gli equilibri delle corse motociclistiche, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nella giornata di martedì 10 giugno, Ducati ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Nicolò Bulega con il Team Aruba.it per il 2026. Pertanto, il venticinquenne emiliano correrĂ nuovamente in Superbike. Contemporaneamente assaggerĂ però la MotoGP, affiancando Michele Pirro nel ruolo di collaudatore, focalizzandosi soprattutto sullo sviluppo della Desmosedici legato agli pneumatici Pirelli. Non bisogna dimenticare come, tra le novitĂ annunciate per il 2027, vi sia anche il cambio di fornitore delle gomme della classe regina del Motomondiale. Michelin lascerĂ spazio all’azienda italiana, che attualmente equipaggia le derivate di serie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Bulega in MotoGP nel 2027? Ducati “si tutela”, Bautista sarebbe al passo d’addio

In questa notizia si parla di: superbike - bulega - motogp - ducati

Superbike: Razgatlioglu domina la seconda sessione di libere a Most. Quarto Bulega - Toprak Razgatlioglu ha preannunciato la sua superioritĂ nella seconda sessione di prove libere del GP della Repubblica Ceca, quinto round del Mondiale 2025 di Superbike, in corso all'iconico circuito di Most.

#superbike #Bulega rinnova e sarĂ tester #MotoGP per #Ducati Partecipa alla discussione

Bulega rinnova con Ducati: resta titolare in Superbike e diventa tester per la MotoGP Partecipa alla discussione

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Ufficiale il pilota italiano tester della Ducati Desmosedici; Bulega rinnova con Ducati: resta titolare in Superbike e diventa tester per la MotoGP; Nicolò Bulega e Aruba Ducati (SBK) insieme anche nel 2026. C'è anche la possibilità MotoGP.

Superbike, Ducati conferma Bulega in attesa della MotoGP - it Racing ancora insieme nel 2026 per scrivere una nuova pagina nel Campionato WorldSBK in sella alla Panigale V4R.

Superbike, Ducati: Bulega rinnova, addio a Bautista - Il pilota emiliano diventa anche tester in MotoGP per la casa di Borgo Panigale: "E' una occasione unica per la mia carriera" ...