Summer TFA | con l’Università degli studi Link ti specializzi sul sostegno nei mesi estivi

Se sogni di fare la differenza nel mondo dell'istruzione, il Summer TFA dell’Università degli Studi Link è il percorso che fa per te. Con un’offerta moderna e internazionale, ti prepara a specializzarti nel sostegno agli studenti con disabilità, nelle scuole di ogni ordine e grado. Approfitta di questa opportunità unica per arricchire il tuo percorso professionale e diventare un insegnante di supporto qualificato. Scopri come iniziare la tua avventura nel settore dell’educazione inclusiva.

L’Università degli Studi Link, Ateneo moderno con una forte vocazione internazionale, in attesa del decreto attuativo per l’anno 2025, annuncia la nuova edizione del Summer TFA per la specializzazione sulle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il percorso è rivolto a coloro che intendono specializzarsi sull’insegnamento di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: summer - università - sostegno - studi

? Il 20/06 partecipa all’evento organizzato nell’ambito della Summer School on Technology and Politics in Cybersecurity, promossa dall’ Università degli Studi di Palermo e SERICS L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire la traiettoria della pol Partecipa alla discussione

SummerCamp@Unipi – Orientamento per studenti di III e IV superiore 25 e 26 giugno 2025 Polo Fibonacci, Università di Pisa Due giornate pensate per chi si avvicina per la prima volta all’università, con info utili su corsi, iscrizioni, borse di studio, servizi p Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Summer TFA: con l’Università degli studi Link ti specializzi sul sostegno nei mesi estivi; Summer schools; Sicily Summer School in environmental humanities 2025.