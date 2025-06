Summer Club Yolk centri estivi gratuiti a Palermo | Giochi socialità e scoperta

Prende il via l'ottava edizione dei Summer Club di Yolk, un'iniziativa educativa gratuita che tra Palermo e Roma coinvolge 325 bambini in rappresentanza di cinque scuole. Questi centri estivi sono un'occasione unica per divertirsi, fare nuove amicizie e scoprire passioni attraverso giochi sociali e attività stimolanti. Prepariamoci a un’estate all’insegna della scoperta e del divertimento: un’esperienza che lascia il segno e apre le porte a nuove avventure!

Prende il via l'ottava edizione dei Summer Club di Yolk, un’iniziativa educativa gratuita che tra Palermo e Roma coinvolge 325 bambini in rappresentanza di cinque scuole. I protagonisti saranno bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, oltre a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 anni, che nei mesi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Summer Club Yolk, centri estivi gratuiti a Palermo: "Giochi, socialitĂ e scoperta"

Se ne parla anche su altri siti

Summer Club Yolk, centri estivi gratuiti a Palermo: Giochi, socialitĂ e scoperta; YOLK: scuole aperte e giornate in montagna per 325 bambine e bambini a Roma e Palermo; Scuole aperte e giornate in montagna per 325 bambine e bambini.

Summer Club Yolk, a Palermo due centri estivi gratuiti: coinvolti 90 bambini - Al via la 7° edizione dei Summer Club Yolk, cinque centri estivi che offrono un prezioso sostegno alle famiglie dei quartieri più vulnerabili di Roma e Palermo per contrastare il rischio di ...

Scuole aperte e giornate in montagna per 325 bambine e bambini - Cinque istituti coinvolti tra Roma e Palermo anche grazie al sostegno di Banca Ifis, al progetto Carta Etica di UniCredit e alla Fondazione Sicilia ...