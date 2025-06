Sull’emergenza Trump ci marcia ma anche i Dem non scherzano Scrive Arditti

L’emergenza in California si trasforma in un palcoscenico politico per Trump e i Democratici, entrambi pronti a marciare sul filo del rasoio. Mentre le tensioni tra saccheggi e scontri infiammano le strade, il tycoon californiano non perde occasione per trasformare la crisi in un’arma politica. Eppure, dietro le quinte, si svela un gioco più complesso: il delicato rapporto con Elon Musk, ora strategico per il futuro della leadership americana.

Donald Trump sa bene come trasformare ogni crisi in un'occasione politica. Le tensioni che stanno infiammando la California – tra saccheggi, scontri con la polizia e interi quartieri messi a ferro e fuoco – gli servono anche per guadagnare tempo. In apparenza lascia che la situazione degeneri, ma in realtà sfrutta la confusione per sistemare un dossier delicatissimo: il rapporto con Elon Musk, ormai diventato questione strategica per la sicurezza nazionale. Dietro le quinte si tratta di gestione di reti satellitari, algoritmi di visibilità su piattaforme social, licenze federali e – soprattutto – del ruolo che Musk può giocare nei nuovi equilibri tra intelligence, industria e comunicazione.

