Sulla spiaggia spunta una bomba | si attende l' intervento degli artificieri per rimuoverla

Un'insolita scoperta ha scosso la tranquilla spiaggia di Marina di Ravenna: un ordigno bellico emerso dalla sabbia, in attesa dell'intervento degli artificieri. La prontezza del bagnino e l'intervento rapido delle forze dell'ordine hanno evitato il peggio, ma questa scoperta riaccende i timori e l'attenzione sulla presenza di residui bellici nel nostro territorio. La vicenda si conclude con una risposta efficace e la speranza che episodi simili non si ripetano.

Dalla sabbia del litorale spunta un ordigno bellico. È successo ieri mattina a Marina di Ravenna, non distante dalla diga foranea, dove un bagnino ha immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono rapidamente intervenute le forze dell'ordine che hanno constatato la presenza di una bomba, forse.

