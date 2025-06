Sul Lago Maggiore torna il Cross Festival | oltre 40 appuntamenti tra giugno e luglio

Sul suggestivo scenario del Lago Maggiore, torna il Cross Festival, l’evento imperdibile dedicato alla danza contemporanea e alle arti performative. Dal 13 giugno al 2 luglio, oltre 40 appuntamenti tra spettacoli, workshop e happening culturali trasformeranno il territorio in un palcoscenico vibrante di creatività. Organizzato dalla Fondazione Cross Ets con la direzione artistica di Antonella Cirigliano, il festival promette un’esperienza unica di eventi innovativi e coinvolgenti. Non perdere questa straordinaria occasione di scoprire l’arte in movimento.

Ritorna sul territorio del Lago Maggiore, dal 13 giugno al 2 luglio, il Cross Festival, per la tredicesima edizione organizzata da Fondazione Cross Ets con la direzione artistica di Antonella Cirigliano. Cross Festival è un evento internazionale di danza contemporanea e arti performative, che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sul Lago Maggiore torna il Cross Festival: oltre 40 appuntamenti tra giugno e luglio

In questa notizia si parla di: cross - festival - lago - maggiore

L’Associazione sta preparando la di primavera, che avrà luogo da venerdì sera 30 maggio a lunedì 2 giugno sui pratoni lungolago ad #Angera. In programma fornitissimi stand g Partecipa alla discussione

Not sure what to do over the Ascension weekend? We’ve got the answer: here are 5 ideas for a day (or more) to remember while discovering the Valle di Blenio: Cross the Tibetan Bridge of Riasc Visit the Ethnographic Museum of the Blenio Valley F Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Cross Festival 2025. Space for the Soul; Tone of Light, tredicesima edizione; TONE OF LIGHT: L’EDIZIONE 2025 DI CROSS FESTIVAL.

Sul Lago Maggiore torna il Cross Festival: oltre 40 appuntamenti tra giugno e luglio - Ritorna sul territorio del Lago Maggiore, dal 13 giugno al 2 luglio, il Cross Festival, per la tredicesima edizione organizzata da Fondazione Cross Ets con la direzione artistica di Antonella ...

Torna il Cross Festival: sul Lago Maggiore arrivano danza, musica e arti performative - Dal 25 maggio al 2 giugno, con un'anteprima il 24 aprile, ritorna Cross Festival, evento unico dedicato all ...