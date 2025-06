Suicidio assistito primo caso in Toscana dopo ok a legge regionale

Il primo caso di suicidio assistito in Toscana dopo l’approvazione della nuova legge regionale segna un passo storico nel rispetto della libertà individuale. La decisione di Daniele Pieroni, avvenuta il 17 maggio nella provincia di Siena, apre un importante dibattito etico e sociale sulla fine vita. Un evento che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui affrontiamo questa delicata questione, invitandoci a riflettere sui diritti e le scelte di ciascuno.

Milano, 11 giu. (askanews) - "Lo scorso 17 maggio, nella provincia di Siena, lo scrittore Daniele Pieroni ha potuto scegliere, di porre fine alla propria vita, grazie alla sentenza "Cappato - Antoniani" 24219 della Corte costituzionale e alla legge regionale "Liberi Subito", approvata dal Consiglio regionale della Toscana nel febbraio 2025". A renderlo noto è l'Associazione Luca Coscioni che sottolinea: "È il primo caso di morte volontaria assistita avvenuto nella Regione da quando la legge è entrata in vigore, a conferma della sua piena applicabilità in virtù di giudicato costituzionale, nonostante l'impugnazione da parte del Governo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo ok a legge regionale

