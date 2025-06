Suicidio assistito primo caso in Toscana dopo l’entrata in vigore della legge regionale

In Toscana, si è registrato il primo caso di suicidio assistito dopo l’entrata in vigore della nuova legge regionale sul fine vita. La notizia, diffusa dall’associazione Luca Coscioni, racconta di Daniele Pieroni, scrittore 60enne affetto dal morbo di Parkinson, che il 17 maggio ha scelto di concludere la propria vita in modo consapevole e sereno, rispettando le disposizioni della legge. Un passo importante nel dibattito etico e sociale sul diritto alla scelta.

In Toscana si è verificato il primo suicidio medicalmente assistito successivo all’entrata in vigore della legge regionale sul fine vita. La notizia è stata diffusa dall’associazione Luca Coscioni, che ha riferito che il 17 maggio, in provincia di Siena, Daniele Pieroni, scrittore 60enne colpito dal morbo di Parkinson dal 2008, ha potuto porre fine alla propria esistenza «in modo consapevole e sereno, in conformità con quanto stabilito dalla sentenza 24219 della Corte costituzionale e dalla normativa toscana». L’uomo, che soffriva di una forma grave di disfagia, era obbligato a vivere collegato a una Peg per 21 ore al giorno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo l’entrata in vigore della legge regionale

Fine vita, in Toscana il primo suicidio assistito. "Daniele Pieroni ha scelto di morire con serenità"

Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, redatta partendo dalla pdl "Liberi subito" dell'associazione Coscioni, poi impugnata dal Governo. Ne dà notizia l'associazione: "Il

