suicidio assistito primo caso in toscana dopo legge regionale daniele pieroni aveva il parkinson dal 2008

In Toscana, il primo caso di suicidio assistito dopo l’approvazione della nuova legge regionale segna un importante passo verso la libertà di scelta dei malati terminali. Daniele Pieroni, affetto dal 2008 dal Parkinson, ha deciso di esercitare il suo diritto a una fine dignitosa, seguendo le modalità stabilite dalla legge approvata a febbraio. Un gesto che apre un dibattito più ampio sui diritti e sulla qualità di vita.

Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, redatta partendo dalla pdl «Liberi subito».

Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, redatta partendo dalla proposta di legge 'Liberi subito' dell'associazione Coscioni, poi impugnata dal Governo.

Il dibattito sui temi del fine vita è tornato prepotentemente alla ribalta dopo che il 17 maggio, in provincia di Siena, Daniele Pieroni, poeta, ha potuto scegliere con lucidità e serenità di porre fi ...

