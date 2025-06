Suicidio assistito primo caso in Toscana dopo la legge regionale

In Toscana, si registra il primo caso di suicidio assistito dopo l’approvazione della nuova legge regionale sul fine vita, approvata lo scorso febbraio. Un passo importante che segna un cambiamento nella gestione delle scelte di fine vita, grazie alla proposta di legge ‘Liberi subito’ dell’associazione Coscioni. La notizia suscita riflessioni profonde sulla libertà individuale e i diritti di chi affronta malattie incurabili. Ma cosa comporta davvero questa svolta storica?

Firenze, 11 giugno 2025 – C’è il primo caso in Toscana di suicidio assistito. Arriva dopo l’approvazione, lo scorso febbraio, della legge regionale su tempi e modalità per accedere al fine vita, redatta dalla proposta di legge ‘Liberi subito’ dell’associazione Coscioni, poi impugnata dal governo. Ne dà notizia l’associazione: “Il 17 maggio, in provincia di Siena – spiega –, Daniele Pieroni, scrittore, ha potuto scegliere con lucidità e serenità di porre fine alla propria vita grazie alla sentenza 24219 della “Consulta e alla legge” toscana. L’uomo, 60enne, colpito dal 2008 dal morbo di Parkinson e per “una grave disfagia, era costretto a vivere con la Peg in funzione per 21 ore al giorno”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo la legge regionale

