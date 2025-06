Suicidio assistito primo caso in Toscana dopo la legge regionale | la scelta di Daniele Pieroni

Il primo caso di suicidio assistito in Toscana, seguito alla recente legge regionale, ha scosso la regione e acceso il dibattito pubblico. Daniele Pieroni, scrittore e attivista, ha scelto di mettere fine alla sua sofferenza dopo anni di lotta contro il Parkinson. La sua decisione apre un nuovo capitolo sul diritto di scelta e sulle questioni etiche legate alla libertà individuale, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Primo caso in Toscana di suicidio medicalmente assistito. Daniele Pieroni, scrittore 64enne, come fatto sapere¬†dall'associazione Luca Coscioni, √® morto il 17 maggio in provincia di Siena dopo che dal 2008¬†era affetto dal morbo di Parkinson e a causa di una grave¬†disfagia, era costretto a vivere. 🔗 Leggi su Livornotoday.it ¬© Livornotoday.it - Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo la legge regionale: la scelta di Daniele Pieroni

Suicidio assistito, anche a Perugia parte la raccolta firme per la legge regionale - A Perugia, il 16 maggio 2025, ha preso il via la raccolta firme per la legge regionale "Liberi subito", promossa da Laura.

Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalit√†, redatta partendo dalla pdl ‚ÄúLiberi subito‚ÄĚ dell'associazione Coscioni, poi impugnata dal Governo. Ne d√† notizia l'associazione: "Il Partecipa alla discussione

Suicidio assistito in Toscana, primo caso dopo l'approvazione della legge regionale #suicidioassistito #11giugno Partecipa alla discussione

