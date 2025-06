Suicidio assistito primo caso in Toscana dopo la legge regionale | Daniele Pieroni ha scelto di morire il 17 maggio

Il primo caso di suicidio assistito in Toscana, dopo l’approvazione della legge regionale, segna un momento storico e delicato. Il 17 maggio, Daniele Pieroni, scrittore e musicista di 64 anni da Chiusi, ha scelto di concludere la sua battaglia contro il Parkinson. Un gesto di coraggio che apre un nuovo capitolo nel dibattito sul fine vita, suscitando riflessioni profonde sui diritti e le libertà individuali.

Lo scrittore e musicista aveva 64 anni, viveva a Chiusi e da anni lottava contro il Parkinson. È il primo caso registrato dopo l'approvazione (e l'impugnazione) della legge toscana sul fine vita.

Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, redatta partendo dalla pdl "Liberi subito" dell'associazione Coscioni, poi impugnata dal Governo. Ne dà notizia l'associazione: "Il

Suicidio assistito in Toscana, primo caso dopo l'approvazione della legge regionale #suicidioassistito #11giugno

