Suicidio assistito primo caso in Toscana dopo la la legge regionale | Daniele Pieroni 64 anni ha deciso di morire

In Toscana si registra il primo caso di suicidio assistito, una decisione che apre un dibattito etico e legale di grande rilevanza. Daniele Pieroni, 64 anni, affetto dal morbo di Parkinson dal 2008, ha scelto di porre fine alla sua sofferenza, vivendo con una PEG per 21 ore al giorno a causa di una grave disfagia. Questo gesto segna un momento cruciale nel confronto tra diritti individuali e normative regionali, portando alla ribalta temi di estrema delicatezza.

L'uomo era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson e, per una grave disfagia, era costretto a vivere con la Peg 21 ore al giorno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo la la legge regionale: «Daniele Pieroni, 64 anni, ha deciso di morire»

