Suicidio assistito il cardinale Lojudice | Rispetto e preghiera ma cure palliative

Di fronte a una questione così delicata come il suicidio assistito, il cardinale Lojudice invita a riflettere sull'importanza di rispettare la dignità umana e di promuovere un approccio compassionevole che si concentri sulle cure palliative. La sfida sta nel trovare un equilibrio tra rispetto, fede e solidarietà, affinché nessuno debba sentirsi abbandonato nel dolore. La discussione continuerà, perché il rispetto e la cura sono i pilastri di ogni risposta umana e religiosa.

Firenze, 11 giugno 2025 – Sul primo caso in Toscana di suicidio assistito dopo l'approvazione della legge regionale, di cui è stata data notizia questa mattina, interviene il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Presidente della Conferenza Episcopale Toscana. "Di fronte alla malattia grave e alla sofferenza - dichiara Lojudice - dobbiamo prima di tutto affrontare la questione con il massimo rispetto e con la nostra preghiera, ma certamente ci tengo a sottolineare il principio dell’inviolabilità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale. La vicenda ci lascia con una profonda amarezza ed è il segno di come sull’argomento del fine vita ci sia la necessità di un vero confronto a livello nazionale, lontano dai riflettori, che punti prima di tutto a ridare centralità alle cure palliative accompagnando il paziente non più guaribile nel tempo della sofferenza e del fine vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it