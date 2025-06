sugar tax altro salvagente in vista per le imprese

sembra aver raggiunto gli obiettivi sperati e che, invece di penalizzare, potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza per le imprese del settore. Ogni volta che si avvicina la data di applicazione, ecco che arriva una proroga inaspettata, regalando respiro alle aziende italiane. Con il primo luglio alle porte, il futuro della sugar tax resta incerto, ma intanto il comparto del beverage made in Italy respira, rinnovando la speranza di un sostegno concreto.

