Sucic osannato in patria ora c’è l’Inter! E sul ruolo un’ipotesi – CdS

In Croazia, Petar Sucic è già una stella emergente, considerato l’erede di Luka Modric. Con appena 22 anni, il centrocampista dell’Inter, arrivato per circa 15 milioni, sta conquistando i tifosi e la stampa locale. Ora, pronto a partire con i nerazzurri verso gli Stati Uniti, si prepara a dimostrare tutto il suo talento anche in Italia. La domanda che circola è: quale sarà il suo ruolo nell’Inter? Lo scopriremo presto.

In Croazia tutti pazzi di Petar Sucic. Il centrocampista croato, che si è preso la Nazionale giocando al fianco di Luka Modric, oggi partirà con l'Inter verso gli Stati Uniti. Finalmente, la Beneamata potrà vederlo all'opera e il Corriere dello Sport si interroga sulla sua collocazione. OSANNATO – In Croazia, sono ormai certi: Sucic è l'erede designato di Modric. Il 22 enne, preso dall'Inter per una 15ina di milioni, sta incantando il suo Paese con una serie di prestazioni favolose in Nazionale. L'ultima quella regalata nel 5-1 che la Croazia ha rifilato alla Repubblica Ceca nella partita di qualificazione per il Mondiale del 2026.

