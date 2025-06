Sucic Inter tutta la Croazia ai suoi piedi! Il paragone con Modric e la collocazione tattica con Chivu

L’arrivo di Petar Sucic all’Inter sta scuotendo le aspettative di tutto il calcio croato e non solo. Con l’eleganza di Modric e la posizione tattica ispirata a Chivu, il giovane centrocampista dimostra di avere tutte le carte in regola per diventare una stella mondiale. In un periodo cruciale della sua carriera, Sucic sembra destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo nerazzurro. Dalla Croazia al grande palcoscenico italiano, il suo futuro promette scintille.

. Tutto sul centrocampista croato. Nemmeno il tempo di esordire con la maglia dell’ Inter e Petar Sucic ha già conquistato tutti. Nella sua ultima partita da titolare con la Croazia al fianco di Modric ha brillato e ha raccolto elogi in patria. Il Corriere dello Sport spiega quale potrebbe essere il suo utilizzo e la collocazione in campo con Chivu. SUCIC INTER – « Croazia pazza di Sucic, e all’Inter possono sfregarsi le mani. Il nuovo centrocampista nerazzurro, infatti, si è preso la scena nel 5-1 rifilato alla Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, tutta la Croazia ai suoi piedi! Il paragone con Modric e la collocazione tattica con Chivu

