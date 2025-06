Sucic convince tutti | Chivu e la Croazia sono pazzi del nuovo Modric

Sucic sta conquistando tutti: Chivu e la Croazia sono pazzi del nuovo Modric, e i tifosi nerazzurri non vedono l’ora di ammirarlo in azione. Il giovane talento classe 2003, protagonista nelle qualificazioni al Mondiale 2026, ha già attirato l’attenzione con le sue prestazioni. Dopo aver brillato con la Croazia, il suo nome fa sognare anche i cuori interisti, pronti a vederlo presto indossare la maglia nerazzurra. Nella partita contro...

Le partite di qualificazione al prossimo Mondiale in programma nel 2026 hanno dato modo ai tifosi nerazzurri di poter seguire da vicino le geste di un nuovo acquisto: Petar Sucic. Il classe 2003 è stato impegnato con la sua Croazia in questo spaccato tra fine stagione e inizio Mondiale per Club, non deludendo le aspettative e alimentando non poco la voglia di vederlo in azione con la maglia nerazzurra. Sucic piace a tutti. Nella partita contro la Repubblica Ceca, vinta con il risultato di 5-1, la prestazione del centrocampista è stata definita sublime in patria, con il popolo croato che non ha avuto paura ad alzare la voce, arrivando addirittura a sostenere come possa essere il nuovo Luka Modric, parlando di lui così: "Ha potenza, corsa, intelligenza tattica, qualità tecnica, spirito vincente e personalità da leader".