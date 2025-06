Su uno scooter rubato e senza patente bruciano il rosso e scappano all' alt della locale

Un inseguimento mozzafiato nel cuore della città ha portato all'arresto di due giovani in sella a uno scooter rubato, che avevano ignorato il semaforo rosso e l’alt della polizia locale. Dopo un’ardua fuga, gli agenti sono riusciti a bloccarli e a rinvenire armi e strumenti sospetti. La scoperta più sorprendente? Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Un episodio che mette in luce quanto siano rischiose e imprevedibili le strade cittadine.

In sella a uno scooter rubato sono passati nonostante il semaforo rosso e non si sono fermati all'alt della polizia locale. Che, dopo un inseguimento in pieno centro città, è riuscita a fermarli e a farsi consegnare un coltello, una lima e a scoprire che il conducente non aveva mai conseguito la.

