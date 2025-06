Studio Stefanelli La galleria d’arte che non ti aspetti

Benvenuti nello Studio Stefanelli a Empoli, un luogo che sorprende e ispira: un connubio unico tra diritto e arte contemporanea, dove l’estetica si fonde con la professionalism. Da oltre due anni, questa galleria d’arte non convenzionale trasforma lo studio legale in uno spazio vibrante di creatività, ospitando opere di artisti di fama internazionale e locale. Un’esperienza che dimostra come l’arte possa essere parte integrante di ogni ambito, anche quello più serio e professionale.

EMPOLI Uno studio legale può essere anche una galleria d'arte? La risposta è sì grazie a "Stefanelli & Partners" di via XI Febbraio a Empoli. Per il secondo anno consecutivo, ossia da quando è stata inaugurata la nuova sede, all'interno dei locali dello studio legale attivo non solo nell'empolese ma anche in tutta Italia, saranno esposte delle opere di alcuni tra gli artisti più importanti della scena contemporanea urbana locale, nazionale e internazionale: Ache77, Alessio Londi, Exit-Enter, Lisa Gelli, Giovanni Dallospazio, KRAITA317, Monograff, Mr. G, Muz, Nulo, Taleggio, Zed1 e Zero Fluido. L'allestimento è stato curato da Street Leves Gallery di Firenze, la prima galleria di arte urbana della Toscana.

