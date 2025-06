Studente uccide con una coltellata una collaboratrice scolastica Il caso scuote la Francia Macron | Stop ai social agli under 15 e coltelli online vietati ai minori

Una tragedia sconvolge la Francia: uno studente di 14 anni uccide una collaboratrice scolastica con una coltellata durante un controllo all’ingresso di una scuola vicino a Parigi. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sui rischi legati ai social network per i minori. Macron annuncia misure dure: stop ai social agli under 15 e divieto di coltelli online per i giovani. La questione si fa urgente e complessa, richiedendo interventi decisi e mirati.

Un coltello nascosto tra i libri, un social network sempre a portata di mano. La mattina del 10 giugno, alle porte di Parigi, una scuola si è trasformata in teatro di una tragedia: una bidella è stata accoltellata a morte da uno studente di 14 anni durante un controllo all’ingresso dell’istituto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

