Stretta del Comune sui permessi ztl per disabili | centinaia di furbetti non hanno riconsegnato il tagliando dopo la morte del titolare

La recente stretta del Comune di Perugia sui permessi ZTL per disabili ha svelato un problema crescente: il 70% dei permessi assegnati a persone defunte non sono stati ancora riconsegnati, creando un giro d’illeciti che mette a rischio l’efficacia delle politiche di tutela. Questa scoperta solleva una domanda: come garantire che i benefici arrivino davvero a chi ne ha diritto e rafforzare le misure contro i furbetti?

Furbetti della ztl e dei permessi disabili: il 70% di quelli rilasciati a persone defunte non sono stati riconsegnati. È quanto emerge dalle verifiche effettuate dall'ufficio permessi e da quello dell'anagrafe del Comune di Perugia su disposizione dell'assessore Pierluigi Vossi, sui tagliandi.

