Monza si prepara a vivere notti più sicure e vivaci grazie all’innovativa iniziativa degli Street Tutor, un intervento strategico contro la malamovida e il degrado urbano. Da venerdì, otto figure di esperienza, tra cui molti buttafuori professionisti, saranno in prima linea per presidiare le strade, promuovere il rispetto delle regole e creare un ambiente più accogliente per tutti. Un passo importante verso un’estate monzese più tranquilla e sostenibile.

Una ricetta anti degrado nelle notti monzesi del weekend. Monza si attrezza per un’estate più sicura e accogliente con l’arrivo degli Street Tutor, una novità che promette di rivoluzionare il modo in cui la città affronta le sfide della sicurezza urbana. A partire da venerdì, otto figure specializzate – di cui molti buttafuori di professione –, scenderanno in campo per presidiare le strade, promuovere il rispetto delle regole e favorire la mediazione nei conflitti, lavorando fianco a fianco con la polizia locale. L’iniziativa, presentata ieri dal sindaco Paolo Pilotto, dall’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia e dal comandante della polizia locale Giovanni Dongiovanni, si inserisce nel protocollo d’intesa firmato il 13 giugno 2024 con la Prefettura di Monza Brianza e altri Comuni del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Street Tutor contro la malamovida. Il Comune assume i “buttafuori”

"Sull’attività degli street tutor nessun errore" - Il dibattito sul caso Street Tutor si intensifica con il confronto tra Luca Negrini, consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia, e l'assessora alla sicurezza Camporota.

