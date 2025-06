Stranalandia, rifiorisce il mondo fantastico.

Benvenuti in un mondo dove l’immaginazione prende vita e ogni sogno diventa realtà. Stranalandia rifiorisce, invitandoci a liberare la fantasia e a scoprire un universo nascosto tra mito e meraviglia. Preparatevi a varcare la soglia di un luogo magico, dove il fantastico si mescola al reale, e l’avventura aspetta dietro ogni angolo. E così, tutto comincia: la scoperta di un’isola misteriosa che cambierà per sempre le sorti della nostra narrazione.

Liberate la fantasia, tagliate gli ormeggi e preparatevi a entrare nella tana del Bianconiglio. Che questa volta si chiama Stranalandia. Siamo nel giugno del 1906 quando due studiosi, unici sopravvissuti di una spedizione scientifica naufragata al largo di Capo Horn, approdano fortunosamente su un’isola non contemplata dalle carte. I due accademici sono i professori Stephen Lupus e Achilles Kunbertus che – come loro stessi raccontano nel diario a quattro mani riemerso molto tempo dopo la loro (dis)avventura – in quella terra sconosciuta che chiamarono Stranalandia trascorsero tre anni della loro vita, venendo a contatto con creature meravigliose mai classificate prima in alcuna disciplina scientifica e con un unico umano, l’indigeno Osvaldo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it