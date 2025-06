Strage di Graz ritrovata una bomba artigianale nell’abitazione dell’attentatore

Una terribile scena di violencia scuote Graz, dove la polizia ha scoperto una bomba artigianale nell’abitazione dell’attentatore Arthur A. Un “bomba a tubo non funzionante” suggerisce un piano forse fallito o in fase di preparazione. La scoperta di questo ordigno getta nuova luce sull’accaduto, sollevando ancora più interrogativi sulle motivazioni dietro questa tragedia. La comunità è sconvolta e si chiede cosa possa aver spinto un giovane a tali gesti estremi.

Una " bomba a tubo non funzionante" è stata ritrovata dalla polizia nell'abitazione del 21enne Arthur A., lo studente che nella giornata di martedì ha aperto il fuoco in due aule nella sua ex scuola a Graz, in Austria, uccidendo almeno 11 persone e ferendone gravemente altre 27 prima di suicidarsi nei bagni dell'istituto. Da quanto riferiscono gli agenti, l'ordigno, una volta assemblato, sarebbe servito al giovane per sferrare un attacco dinamitardo, dato che nella sua casa sono stati rinvenuti anche progetti abbandonati per un attentato esplosivo. La perquisizione degli investigatori ha però portato al sequestro della bomba artigianale.