Strage di Graz l’ultimo messaggio del killer alla madre | Perdonami per quello che sto per fare

Un tragico e sconvolgente epilogo che ci lascia senza parole. Poco prima di scatenare l’orrore, Artur A. ha inviato un video alla madre, con un messaggio che rimane sospeso tra dolore e perdono. Un dettaglio agghiacciante che apre uno squarcio nel cuore di questa tragedia, forzandoci a riflettere sulle profondità oscure dell’animo umano e sull’importanza di intervenire prima che il passato si trasformi in follia.

Artur A. ha registrato un video e lo ha inviato alla mamma pochi minuti prima di fare irruzione nella scuola, uccidendo 9 studenti e un’insegnante. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Strage di Graz, l’ultimo messaggio del killer alla madre: “Perdonami per quello che sto per fare”

Strage di via dei Georgofili, la sindaca di Firenze: “Ancora oggi c’è da fare luce, mancano risposte” – Video - La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ribadisce la necessità di chiarire i dettagli della strage di via dei Georgofili, sottolineando che, nonostante le sentenze già emesse, persistono interrogativi irrisolti per i cittadini e le famiglie delle vittime.

Durante la perquisizione dell'appartamento del ventunenne autore della strage nella scuola di Graz, in Austria, sono stati trovati una bomba a tubo, non funzionante, e un video di addio che l'aggressore aveva inviato alla madre. #ANSA Partecipa alla discussione

La strage di #Graz. Lutto nazionale in Austria dopo la #sparatoria nella scuola Borg. Artur, l'ex studente 21enne attentatore, si sentiva vittima di bullismo. 11 le persone uccise, 27 i feriti. Partecipa alla discussione

