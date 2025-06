Strage di Graz il videomessaggio del killer alla madre | Perdonami per quello che sto per fare

In un tragico e sconvolgente episodio che ha scosso Graz, il giovane Artur A. aveva inviato un videomessaggio alla madre, preannunciando la strage che avrebbe compiuto. Un messaggio di perdono e forse di disperazione, che avrebbe potuto fare la differenza se fosse stato visto in tempo. Ma il destino ha voluto che la donna lo visionasse troppo tardi, lasciando aperto un doloroso interrogativo: si poteva evitare questa tragedia?

Artur A., il 21enne che ha ucciso 10 persone in una scuola di Graz prima di togliersi la vita, aveva inviato prima un videomessaggio alla madre, in cui annunciava la strage. È quanto emerge dalle ricostruzioni: la donna purtroppo ha visionato le immagini soltanto 24 minuti dopo, quando il figlio aveva già fatto fuoco e – probabilmente – si era già suicidato. Nel videomessaggio, scrive Die Krone, il killer dice alla madre: «Perdonami per quello che sto per fare», ringraziandola poi «per tutte le cure» e chiedendo alla donna di prendersi cura del suo gatto. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Strage di Graz, il videomessaggio del killer alla madre: «Perdonami per quello che sto per fare»

