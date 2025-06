Strade dissestate due milioni in arrivo Raffica di lavori in centro e periferia

Le strade dissestate stanno diventando un incubo quotidiano per cittadini e pendolari: un intervento da due milioni di euro sta per trasformare il panorama urbano. Dopo l’approvazione della conferenza dei servizi, il Comune si prepara a inaugurare una serie di lavori straordinari in centro e periferia. È l’inizio di un’operazione decisiva per risanare e migliorare la mobilità , ridando sicurezza e comfort alle nostre strade.

Strade dissestate e piene di buche, il Comune corre ai ripari: pronti due milioni di euro per interventi straordinari. Nei giorni scorsi la conferenza dei servizi composta da Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Umbria, Consorzio della bonificazione umbra, Vus e “V-Reti Gas“, ha dato il via libera all’iter burocratico per una serie di interventi di manutenzione di alcune delle strade del complesso e vasto sistema viario del comune di Spoleto. L’ammontare complessivo degli investimenti è pari a un minlio e 950mila euro e i lavori riguarderanno sia arterie del centro città sia strade che conducono nelle frazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strade dissestate, due milioni in arrivo. Raffica di lavori in centro e periferia

In questa notizia si parla di: strade - dissestate - milioni - lavori

Sarno, strade dissestate dopo i lavori: Sirica chiede interventi urgenti e trasparenza - A Sarno, le strade dissestate dopo i recenti lavori sollevano preoccupazioni per la sicurezza. Buche, asfalto irregolare e segnaletica mancante rendono il transito sempre più pericoloso, soprattutto su via Sant’Eramo e via Villa Venere.

Dietrofront del Mit, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tornano 350 milioni per le strade provinciali. Nella Bat si era aperto il "caso" #barlettaandriatrani #stradeprovinciali #ministeroinfrastrutture Partecipa alla discussione

? A inizio giugno partiranno lavori di manutenzione straordinaria di strade colpite dall'alluvione di maggio 2023 nella zona Lombardina e vie dei fiumi di Conselice. Si tratta di un intervento di circa 645mila euro, direttamente gestiti dal Comune, che interes Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strade dissestate, due milioni in arrivo. Raffica di lavori in centro e periferia; Argini, strade, versanti: 19 nuovi interventi nel Piacentino da 3,6 milioni di euro; Strade e marciapiedi, al via il piano da 11,5 milioni per nuovi asfalti, manutenzioni e bonifiche da radici.

Sogliano, lavori sulle strade dissestate - Questi lavori, grazie al Commissario Straordinario alla Ricostruzione, rappresentano un passo fondamentale nella fase di recupero delle strade soglianesi.

CNA Sicilia “Strade dissestate e cantieri prolungati costano 20 milioni al mese alle imprese” - L'allarme di CNA Sicilia "Le strade dissestate e i cantieri prolungati costano 20 milioni al mese alle imprese" ...