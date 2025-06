Storia fascino e design | si avvicina l' appuntamento con le vetture della ' 1000 Miglia'

Preparati a rivivere l’emozione della storia e del design: con l’arrivo delle vetture della 1000 Miglia, Ferrara si anima di fascino e tradizione. Il 17 giugno, dalle 18, il centro si trasforma in un palcoscenico di eleganza, culminando con la cena di accoglienza al Teatro Comunale, un’occasione imperdibile per celebrare la passione delle auto storiche e l’arte del motore. Un evento da non perdere per gli appassionati e non solo.

Con il passaggio delle auto storiche in centro, la '1000 Miglia Ferrara 2025 - Memorial Cesare Borsetti' ritorna a Ferrara martedì 17 giugno, a partire dalle 18. Un appuntamento caratterizzato anche dalla cena di accoglienza degli equipaggi al Teatro Comunale a cura dell'Istituto superiore.

L’eleganza su quattro ruote torna a incantare Siena Mercoledì 18 giugno 2025, la leggendaria 1000 Miglia farà nuovamente tappa nella nostra città. Un appuntamento che unisce storia, bellezza e passione per i motori, nel cuore autentico della Toscana. Partecipa alla discussione

La Mille Miglia 2025 si ferma a Città della Pieve! Giovedì 19 giugno | Dalle ore 09:00 Il centro storico si trasforma in passerella d’eccellenza per la corsa più bella del mondo! Un’occasione imperdibile per respirare il fascino senza tempo della Mille Miglia Partecipa alla discussione

