Scopriamo insieme la straordinaria figura di Kurt Schilling, uno studioso bavarese il cui contributo alle idee politiche e sociali ha lasciato un segno indelebile in Germania, pur rimanendo poco conosciuto in Italia. La sua carriera brillante e le opere che ha scritto rappresentano un patrimonio di conoscenze ancora oggi da esplorare. Tra i suoi lavori più significativi, spicca la “Storia delle ...” che continua a influenzare studi e riflessioni nel campo delle scienze sociali.

PressochĂ© sconosciuto in Italia, lo studioso bavarese Kurt Schilling, vissuto tra il 1899 e il 1977, ebbe notevole successo in Germania, percorrendo una brillante carriera accademica e scrivendo numerose opere che vennero ampiamente apprezzate. Il suo prestigio fu tale che nel 1948 venne richiamato all'insegnamento universitario, nonostante avesse  goduto della stima delle autoritĂ nazionalsocialiste. Tra i suoi scritti spicca la , di recente mandata in libreria da Oaks editrice, tradotta da Luigi Quattrocchi e con una Prefazione di Nuccio D'Anna. Schilling stesso fa sapere al lettore che alla base dell'intelaiatura della sua opera è posta la distinzione tra comunitĂ e societĂ , che risale a una celebre teoria del filosofo e sociologo tedesco Ferdinand Tönnies (1855-1936).