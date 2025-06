Stop auto diesel Euro 5 dal 1° ottobre | quattro le regioni interessati

Dal 1° ottobre 2025, quattro regioni italiane metteranno al bando le auto diesel Euro 5 per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento. Una decisione che segna un passo importante verso un futuro più sostenibile, ma che ha sollevato anche polemiche e discussioni sul possibile rinvio del provvedimento. È il momento di scoprire cosa ci riserva questa rivoluzione verde e come si sta preparando il nostro Paese.

Con l’obiettivo di diminuire l’inquinamento dell’aria, dal 1° ottobre 2025 le auto diesel Euro 5 non potranno circolare in quattro regioni. Con l’avvicinarsi della scadenza, Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, ha annunciato l’intenzione di voler rinviare il blocco. STOP DELLE AUTO – Il decreto, varato dal governo Meloni nel 2023, prevede il divieto delle vetture diesel . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il 1° ottobre 2025 entreranno in vigore le regole che prevedono lo stop alle auto e ai veicoli commerciali con motori diesel Euro 5 https://energiaoltre.it/il-ministero-dei-trasporti-vuole-revocare-lo-stop-alle-auto-diesel-euro-5-da-ottobre/… #auto #euro5 Partecipa alla discussione

Stop alle auto diesel Euro 5: cosa succede da ottobre e dove vale il divieto • Restrizioni per auto diesel Euro 5 dal 2025 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna per combattere l'inquinamento da PM10. Il post Stop alle auto diesel Euro 5: co… http Partecipa alla discussione

