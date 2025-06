Stop all' utilizzo di termini discriminatori da parte di chi ricopre ruoli istituzionali | l' appello del Disability Pride Pescara

Disability Pride Pescara invita le istituzioni a promuovere un linguaggio inclusivo e rispettoso. Le parole discriminatorie pronunciate durante la seduta consiliare di martedì 10 giugno hanno suscitato preoccupazione e richiamano l’attenzione sulla necessità di cambiare rotta. Simone Maria Piccirilli, referente dell’associazione, lancia un appello affinché si adottino misure concrete per fermare l’uso di termini offensivi, perché il rispetto e l’uguaglianza devono essere sempre al centro del dibattito pubblico.

Le parole discriminatorie "scappate" nel corso della seduta consiliare di martedì 10 giugno non sono passate inosservate. Simone Maria Piccirilli, referente del Disabiliy Pride Pescara, lancia una sorta di appello, affinché l'amministrazione ponga un freno all'utilizzo di determinati termini.

