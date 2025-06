Stop all' uso delle auto diesel Euro 5 in molte regioni del Nord FederCarrozzieri | Sarà uno tsunami Prezzi dell' usato alle stelle

L’onda di restrizioni ai diesel Euro 5 si fa sentire, minacciando di bloccare oltre un milione di veicoli nelle regioni del Nord. Federcarrozzieri e il settore usato sono già in allerta, con prezzi alle stelle e preoccupazioni crescenti. Il vicepremier Salvini e la Lega si schierano contro questa stretta, pronti a difendere i cittadini e l’economia locale. La battaglia per mantenere la libertà di circolazione è appena iniziata.

Il vicepremier Matteo Salvini e la Lega sempre più decisi ad evitare il blocco dei diesel euro 5 in arrivo in alcune regioni del Nord. Se infatti non si interverrà tempestivamente dall’1 ottobre prossimo rischiano di non poter circolare oltre un milione di auto in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. «Come già ribadito, la Lega è impegnata a livello locale e nazionale, a partire dal. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Stop all'uso delle auto diesel Euro 5 in molte regioni del Nord. FederCarrozzieri: "Sarà uno tsunami. Prezzi dell'usato alle stelle"

Il 1° ottobre 2025 scattano nuovi divieti nelle regioni del Nord Italia per le auto più inquinanti. A partire da quella data, le vetture diesel Euro 5 non potranno più circolare liberamente nei comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti in Lombardia, Piemo Partecipa alla discussione

*[SENZA RICEVUTA DI RITORNO]* Dal 1° ottobre 2025, le auto diesel Euro 5 saranno bandite in diverse regioni italiane, portando a un cambiamento nella mobilità. È lo scenario che tra poco più di un anno si realizzerà anche a Frosinone Partecipa alla discussione

