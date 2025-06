Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre La Regione | Il governo ci ripensi

L’aria più pulita e il rispetto per l’ambiente sono priorità che non possono essere sacrificate. Con l’intenzione di fermare il divieto alle auto diesel Euro 5 in Bergamasca e Lombardia, cresce la mobilitazione per un cambio di rotta. La sfida tra tutela ambientale e esigenze dei cittadini si gioca ora nel Consiglio regionale, dove si chiede di sospendere le limitazioni. È il momento di ascoltare tutte le voci e trovare soluzioni equilibrate.

LA MISURA. In Bergamasca sono 65mila i veicoli interessati dal provvedimento, in Lombardia 484mila. In Consiglio regionale è battaglia, ma alla fine passa la mozione per chiedere di sospendere le limitazioni.

A partire dal 1° ottobre 2025 dovrebbe scattare un blocco per le auto diesel Euro 5 in quattro Regioni del Nord Italia. Lo stop sarà in vigore nei giorni feriali fino ad aprile 2026, e poi ogni anno in autunno-inverno, per limitare l’inquinamento. ? Partecipa alla discussione

