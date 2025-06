Stop alle auto a diesel la Regione si oppone | Basta ecofollie

La Lombardia dice basta alle ecofollie e si oppone al blocco dei diesel Euro 5 previsto dall'UE per il 2025. Con un sì deciso, il Consiglio regionale ha approvato la mozione della Lega, tutelando le autonomie locali e promuovendo un approccio più realistico e sostenibile alla mobilità . La provincia di Lecco sarà coinvolta in modo limitato, ma l'intera regione si prepara a difendere le proprie scelte in nome di sviluppo e autonomia.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha dato il via libera alla mozione presentata dalla Lega per contrastare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 previsto dall'Unione Europea a partire dal primo ottobre 2025. Una decisione che coinvolgerà la provincia di Lecco in modo limitato, interessando. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Stop alle auto a diesel, la Regione si oppone: "Basta ecofollie"

