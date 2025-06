Stop al lavoro a Palma bisogna rilanciare il Libero consorzio | cancellata convenzione per Amorosia

Un passo che scuote le fondamenta dell'amministrazione locale, segnando un cambio di rotta deciso e controverso. La rescissione della convenzione tra il Libero consorzio di Agrigento e il Comune di Palma di Montechiaro riguardo all'utilizzo del segretario generale Pietro Amorosia non è solo un atto burocratico, ma anche una chiara presa di posizione politica. Ora, si apre una nuova fase per il rilancio di Palma e del suo futuro amministrativo, che merita attenzione e analisi approfondite.

E' un atto burocratico, ma ha tutto il sapore di una decisione politica la rescissione della convenzione tra il Libero consorzio di Agrigento e il comune di Palma di Montechiaro per l'utilizzo del segretario generale Pietro Amorosia in entrambi gli enti. La decisione è stata ratificata durante.

