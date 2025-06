Stop ai diesel Euro 5 | nel Bresciano si dovranno fermare più di 80mila veicoli

Un provvedimento che segna una svolta decisa verso un futuro più pulito e sostenibile. Con oltre 80.000 veicoli coinvolti nel solo Bresciano, questa nuova normativa impone un cambiamento radicale per molti automobilisti. È il momento di prepararsi, informarsi e trovare nuove soluzioni di mobilità, perché il conto alla rovescia è iniziato: il 1° ottobre 2025 si avvicina, e con esso, il futuro a zero emissioni.

Per tanti bresciani c'è una data segnata in rosso sul calendario, perché indica il giorno in cui dovranno dire "addio", o quasi, alla loro auto. Il 1° ottobre 2025, per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna scatta il divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5. Un provvedimento.