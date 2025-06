Stop ai diesel Euro 5 | nel Bresciano si dovranno fermare più di 80mila veicoli

Un provvedimento che segna un importante passo verso un ambiente più pulito, ma che per molti rappresenta anche una sfida. In particolare, nel Bresciano, oltre 80mila veicoli dovranno rivedere le proprie abitudini e pianificare il cambiamento. Il countdown è iniziato: il 1° ottobre 2025 si avvicina, portando con sé nuove regole e opportunità di innovazione. È tempo di prepararsi al futuro sostenibile.

Per tanti bresciani c'è una data segnata in rosso sul calendario, perché indica il giorno in cui dovranno dire "addio", o quasi, alla loro auto. Il 1° ottobre 2025, per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna scatta il divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5. Un provvedimento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it