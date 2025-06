Stop ai diesel euro 5 in Veneto la crociata di Zaia per scongiurarlo

Il Veneto si mobilita contro il divieto di circolazione dei diesel Euro 5, previsto per ottobre in alcune regioni italiane. Sotto la guida di Luca Zaia e con il supporto di figure come Matteo Salvini, si alza la voce per scongiurare questa misura che potrebbe colpire duramente il settore automobilistico e le comunità locali. La sfida è aperta: nel dialogo tra Regioni e Ministeri si deve trovare una soluzione condivisa per tutelare l'economia e l'ambiente, senza sacrificare la mobilità.

Venezia, 11 giugno 2025 – Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia rilancia la crociata, animata da diversi esponenti della Lega compreso il segretario Matteo Salvini, per provare a rimandare il divieto di circolazione delle auto diesel di classe Euro 5 che dal prossimo ottobre dovrebbe essere imposto in quattro regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Secondo Zaia, "nel dialogo tra Regioni e con i ministeri si deve trovare una soluzione per non fermare sette milioni di auto nel nord Italia". E ancora: "Dovremo trovare una soluzione che deve tradursi in un provvedimento legislativo in qualche legge che si sta approvando perché "mettere a piedi" sette milioni di persone in tutto il nord Italia con l'unica colpa di vivere in pianura padana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stop ai diesel euro 5 in Veneto, la crociata di Zaia per scongiurarlo

Regionali Veneto, Salvini: “Dopo Zaia c’è solo Zaia” - In vista delle prossime elezioni regionali, Matteo Salvini ribadisce il suo sostegno al presidente del Veneto, Luca Zaia.

