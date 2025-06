Stop ai diesel Euro 5 | il divieto dal 1° ottobre colpirà anche Bollate Saronno Limbiate e Paderno Dugnano

Dal 1° ottobre 2025, in Lombardia, come in Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, scatta il divieto di circolazione per auto diesel Euro 5 e inferiori nei centri urbani con più di 30mila abitanti durante i mesi autunnali e invernali. Questa misura, prevista dal Decreto 121/2023, mira a migliorare la qualità dell'aria e a promuovere la mobilità sostenibile. Un passo deciso verso un futuro più pulito e sostenibile per le nostre città.

Dal 1° ottobre 2025 in Lombardia – come in Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna – scatterà il divieto di circolazione per tutte le auto diesel fino a Euro 5 nei comuni con più di 30mila abitanti durante il periodo autunnale e invernale, cioè da ottobre ad aprile. Una misura prevista dal Decreto 1212023, frutto degli impegni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

