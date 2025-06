Stop ai diesel Euro 5 da ottobre | quali auto si fermano dove e perché è esploso il caso

A partire dal 1° ottobre 2025, le auto diesel Euro 5 verranno severamente limitate nelle principali città del Nord Italia, causando un vero e proprio terremoto nel settore automobilistico. Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna sono le regioni interessate, dove milioni di automobilisti si troveranno a dover affrontare nuove restrizioni fino ad aprile 2026. Scopriamo insieme il motivo di questa decisione e come prepararsi al meglio per affrontare questa rivoluzione verde.

Roma, 11 giugno 2025 – Stop alle auto diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2025. Una vera e propria burrasca sta per travolgere milioni di automobilisti del Nord Italia. Le nuove regole, infatti, non riguarderanno l’intero Stivale, ma solamente Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. In queste regioni, fino ad aprile 2026, i motori diesel Euro 5 subiranno una battuta d’arresto nei Comuni con più di 30mila abitanti. È quanto previsto dal decreto legge 12 settembre 2023, n.121 che regola la limitazione alla “circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5”. 🔗 Leggi su Lanazione.it