Stipendi non pagati alla Sangraf e marcia sotto gli standard minimi da mesi La proprietà chiarisca

Lavoratori della Sangraf di Narni si trovano in una situazione difficile: stipendi non pagati da mesi e salari sotto gli standard minimi. Nonostante le promesse, le mensilità , previste per il 10 giugno, non sono ancora state saldate. Le organizzazioni sindacali e le Rsu dello stabilimento chiedono con urgenza chiarimenti alla proprietà , sottolineando la necessità di un intervento immediato per tutelare i diritti dei lavoratori e ristabilire la legalità . La speranza è che questa crisi trovi presto una soluzione concreta.

"Avrebbero dovuto essere pagate il 10 giugno, ma questo mese i lavoratori dell'azienda Sangraf di Narni non hanno ancora ricevuto le loro mensilità ". È quanto affermato le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca e Uiltec congiuntamente alle Rsu dello stabilimento, rendendo note le difficoltà .

