Stipendi non pagati alla Sangraf e marcia sotto gli standard minimi da mesi La proprietà chiarisca

L’ombra della crisi si allunga sulla Sangraf di Narni, dove i lavoratori ancora attendono gli stipendi non pagati da mesi, nonostante la scadenza del 10 giugno. Le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca e Uiltec, insieme alle Rsu, denunciano una situazione insostenibile, marcia sotto gli standard minimi e richiedono chiarimenti immediati dalla proprietà. La tutela dei diritti dei lavoratori deve essere al primo posto: è ora di fare chiarezza e trovare una soluzione.

"Avrebbero dovuto essere pagate il 10 giugno, ma questo mese i lavoratori dell'azienda Sangraf di Narni non hanno ancora ricevuto le loro mensilità". È quanto affermato le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca e Uiltec congiuntamente alle Rsu dello stabilimento, rendendo note le difficoltà.

Lavoratori della Sangraf di Narni si trovano in una situazione difficile: stipendi non pagati da mesi e salari sotto gli standard minimi.

