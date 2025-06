Stipendi | aliquote Irpef nuove detrazioni e tetti cambiano la busta paga Ecco chi ci perde e perché il ceto medio non ha avuto ancora benefici

Le recenti modifiche all’IRPEF, con aliquote ridotte, nuove detrazioni e limiti ai benefici fiscali, stanno rivoluzionando la nostra busta paga. Mentre alcuni vedono un vantaggio, altri, in particolare il ceto medio, devono ancora percepire i benefici promessi. La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce chi trarrà giovamento da queste novità e chi, invece, rischia di rimanere indietro. Ecco cosa cambia nel dettaglio.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate ridisegna l'imposta sul reddito delle persone fisiche: tre aliquote al posto di 4, detrazioni riviste e limiti agli sconti. Chi guadagna e chi perde.

Le novità Irpef 2025, la circolare: nuove aliquote, detrazioni e bonus. Le tabelle - Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato le novità Irpef 2025, tra nuove aliquote, scaglioni, detrazioni e bonus, con effetti retroattivi dal 1° gennaio.

Taglio dell'Irpef, Meloni promette e Giorgetti temporeggia: "Abbiamo ancora due anni e mezzo" "Il nostro lavoro non è finito": con queste parole la premier Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento agli stati generali dei commercialisti nella mattinata di oggi, Partecipa alla discussione

Uno dei motivi per cui gli stipendi e le pensioni sono sempre bassi in Italia si chiama “fiscal drag”. Proviamo a spiegare cos’è. Il “Fiscal Drag” è una specie di rapina ai lavoratori dipendenti, mascherata da regalo. Giorgia Meloni non vuole che se ne parli. Giorg Partecipa alla discussione

