Steriline debutta a Pharmintech con un proprio stand | compattezza innovazione e precisione nel confezionamento asettico per l’industria farmaceutica

Steriline si distingue a Pharmintech con un innovativo stand compatto, simbolo di tecnologia all’avanguardia nel confezionamento asettico. Con una proposta che combina robotica avanzata, levitazione magnetica e sistemi di isolamento evoluti, l’azienda rafforza la propria leadership nel settore farmaceutico italiano. Questa vetrina rappresenta un passo decisivo verso soluzioni sempre più efficienti e sicure, consolidando il ruolo di Steriline come partner strategico per le sfide di domani.

A Pharmintech, Steriline consolida la propria posizione nel panorama italiano del processing farmaceutico, presentandosi come un partner strategico per le soluzioni di riempimento e confezionamento asettico ad alta innovazione tecnologica. All’evento l’azienda era presente con una soluzione compatta e integrata che unisce robotica avanzata, levitazione magnetica e sistemi di isolamento evoluti per applicazioni ad alta criticità. Una vetrina strategica nel cuore della fiera dedicata all’industria LifeScience. L’edizione 2025 di Pharmintech si è conclusa lo scorso 30 maggio, registrando la partecipazione di oltre 1. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Steriline debutta a Pharmintech con un proprio stand: compattezza, innovazione e precisione nel confezionamento asettico per l’industria farmaceutica

Su questo argomento da altre fonti

Steriline debutta a Pharmintech con un proprio stand: compattezza, innovazione e precisione nel confezionamento asettico per l’industria farmaceutica.

Steriline protagonista a Interphex 2025: innovazione e leadership nel settore farmaceutico - In questo contesto dinamico e in continua evoluzione, la presenza di Steriline con la sua tecnologia Planar Motor ha rappresentato un esempio concreto di come l'innovazione possa rispondere alle ...

Steriline Srl. Innovazione e Leadership nell’Industria del Primary Packaging Farmaceutico - in tempo reale le operazioni lungo le linee di confezionamento, identificando anomalie con la massima precisione.