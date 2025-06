Stellantis sciopero per temperature troppo alte in fabbrica

Un’ondata di insoddisfazione scuote lo stabilimento Stellantis di Cassino, dove i lavoratori hanno deciso di scioperare a causa delle temperature insopportabili nei reparti Plastica e Montaggio. La mancanza di un sistema di raffrescamento adeguato mette a rischio non solo il benessere degli operai, ma anche la qualità del lavoro stesso. Una situazione che richiede interventi immediati per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose.

CASSINO, 11 GIU – I lavoratori dello stabilimento Stellantis Cassino Plant hanno proclamato oggi lo sciopero nel reparto Plastica nel reparto Montaggio. Alla base della protesta – spiegano le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fim, Uilm, Fismic, e Uglm – ci sono le temperature elevate all'interno dei reparti e soprattutto la mancata attivazione del sistema di raffrescamento,.

